Adalet Bakanı Gül, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, belediye binasına gelişi Bakan Gül'ün Belediye şeref defterini imzalaması Ziyaretten detaylar TRABZON (AA) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.
04.10.2019 16:50
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, belediye binasına gelişi
Bakan Gül'ün Belediye şeref defterini imzalaması
Ziyaretten detaylar TRABZON (AA) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.
Kaynak: AA