Adalet Bakanı Gül: "Toplum yargıçlığına soyunanlar var"
Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri'nin açılış töreninde konuştu.
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri'nin açılış töreninde konuştu. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç