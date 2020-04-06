Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı...
Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir.
06.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:10
Adalet Bakanı Gül: "(Testi pozitif çıkan personeller) Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA