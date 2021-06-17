Adalet Bakanı Gül: "Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de özgürlüğün de ana konusudur"
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Adalet Bakanı Gül: "Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de özgürlüğün de ana konusudur"

Adalet Bakanı Gül: 'Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de özgürlüğün de ana konusudur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk altyapısı ve adalet sisteminin gelişen ve değişen çağa ayak uydurmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de özgürlüğün de ana konusudur" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk altyapısı ve adalet sisteminin gelişen ve değişen çağa ayak uydurmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de özgürlüğün de ana konusudur" dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na katılarak milletvekillerine bilgi verdi. Gül, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli ölçütlerinden birinin de dijital dönüşümün katettiği yol haline geldiğini belirterek, "Bu alan ekonomik ve toplumsal hayatı ihmal edilemez düzeyde etkilemektedir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yeni alanlar olduğu açıktır. Bu konuda hukuk altyapısı ve adalet sisteminin gelişen ve değişen çağa ayak uydurması zorunluluktur. Bu kapsamda hem teknoloji alanlarının yaygınlaştırılmasına çalışılırken, dijital mecralarda hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi hepimizin önünde ödev olarak durmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, toplumsal alanda kişilik haklarına saygı olduğu kadar dijital alanda da aynı saygının gösterilmesi gerektiğini kaydederek, "Dijital verilerin üretilmesi, insanların haksız yere ceza almasına önayak oldu. Kumpas davalarında delillerin nasıl oluşturulduğu hepimizin zihinlerinde yer etmiştir. Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de özgürlüğün de ana konusudur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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