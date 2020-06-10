Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü
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Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü
10.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:30

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, toplantıya 80 baroyu temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ barolarının başkanları katıldı.

Adalet Bakanı Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Barolar Birliğinden gelen talep doğrultusunda gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

TBMM'nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığını artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce bizim için Türkiye'de yargıya güvenin artması, yargıya olan itibarın artmasının temelinde avukatlık mesleğinin, savunma mesleğinin güçlenmesi de çok önemli yer tutmaktadır. Adaletin temeli savunmadır, savunma mesleğinin güçlenmesi yargıya, adalete olan güveni artıran temel unsurlardan biridir ve biz bunu hep önemsedik. Çalışmalarımızda gerek yargı reformu başlıklarımızda, gerek uygulamalarımızda bu konuda daha da güçlenmesine yönelik tüm adımları atmaya çalıştık. Mecliste çalışmalar, yapılan değerlendirmeler var ama ortaya çıkmış bir teklif yok. O yüzden onun zamanlaması da çok değerli. Bize burada serdedilecek tüm görüşleri bizler de iletmiş olacağız. Bu konuda teknik olarak da baroların saygınlığı, avukatlık mesleğinin saygınlığı ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız."

Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları da baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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