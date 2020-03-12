Adalet Bakanı Gül: "Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu... Adalet Bakanı Gül: "Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

Adalet Bakanı Gül: "Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır." Kaynak: AA