Adalet Bakanı Gül, STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile iftara katıldı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bir otelde kentteki STK başkanları ve kanaat önderlerine verilen iftarda katıldı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bir otelde kentteki STK başkanları ve kanaat önderlerine verilen iftarda katıldı. (3)
Kaynak: AA
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