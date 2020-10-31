Adalet Bakanı Gül: "(Sosyal medyada provokatif paylaşımlar) 3 kişi gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir depremiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar) Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu