Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor

Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Eski Sinop Cezaevi kentin kültür ve turizmine önemli katkıda bulunacak hale dönüştürülüyor.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Eski Sinop Cezaevi kentin kültür ve turizmine önemli katkıda bulunacak hale dönüştürülüyor. Cezaevi olmaktan artık çıkarılarak, AB ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle burası restore ediliyor" dedi.

Sinop'a gelen Adalet Bakanı Gül, Boyabat Adliyesi ve Sinop Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gül, "Eski Sinop Cezaevi, kentin kültür ve turizmine önemli katkıda bulunacak hale dönüştürülüyor. Cezaevi olmaktan artık çıkarılarak, AB ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle burası restore ediliyor. Bu da Sinop'a artı bir değer katmış olacak. Sinop büyüdükçe ve geliştikçe adliye anlamında hizmetlerimiz yetersiz oluyor, adliyemizi de genişletiyoruz. Yeni bir yer tahsisi yaptık, mevcut adliyenin 15 kat büyüklüğünde olacak. Şu anda projesini yapmaya başladık. Bakanlık olarak çok güzel bir proje ile ihtiyacı karşılayacak güzel adliyeye kavuşturacağız. Gerze ve Durağan adliyelerinin de projelerini yaptık. Sinop için ne gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sinop'un ihtiyacı olan meydana bizler de katkıda bulunduk, elimizden gelen desteği verdik" diye konuştu.


Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor
Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor
Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor
Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor
Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor
Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz
Spor Diego Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 14:57:18. #1.13#

title