Adalet Bakanı Gül: "Şimdi Milli İradenin Sahibi Olan Milletin Söz Söyleme Zamanı"

Adalet Bakanı Gül: "Şimdi Milli İradenin Sahibi Olan Milletin Söz Söyleme Zamanı"

- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Adalet Bakanı Gül, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı.

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