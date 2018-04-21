Adalet Bakanı Gül: "Şimdi Milli İradenin Sahibi Olan Milletin Söz Söyleme Zamanı"

- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Adalet Bakanı Gül, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı.