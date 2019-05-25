Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesiyle iftar yaptı
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eve gelişi Bakan Gül'ün Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesi ile sohbeti İftar sofrasından detaylar İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröristlerce görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesiyle iftarda bir...
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eve gelişi
Bakan Gül'ün Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesi ile sohbeti
İftar sofrasından detaylar İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröristlerce görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesiyle iftarda bir araya geldi. İftara İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak da katıldı.
Kaynak: AA
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti
Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı
Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun "Kameramanlar İşten Çıkarıldı" İddiasına Ali İhsan Yavuz'un Sözleriyle Yanıt Verdi