Adalet Bakanı Gül: "Sayın Cumhurbaşkanımız 30 mayısta yargı reformunu kamuoyuyla paylaşacak"

Adalet Bakanı Gül: "Sayın Cumhurbaşkanımız 30 mayısta yargı reformunu kamuoyuyla paylaşacak"

- Adalet Bakanı Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile birlikte katıldığı iftar programında konuştu.

- Adalet Bakanı Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile birlikte katıldığı iftar programında konuştu.

Kaynak: AA
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