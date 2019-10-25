Adalet Bakanı Gül, Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül'ü ziyaret etti

25.10.2019 19:01

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Gül, Ceylanpınar ilçesinde kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Vali Abdullah Erin ve diğer kamu kurum temsilcileriyle bir araya gelen Gül, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra terör örgütü PYD/PKK'nın havanlı ve roketli saldırıları sonucunda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Gül, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Buradaki temaslarının ardından kent merkezine gelen Bakan Gül, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Erin, Bakan Gül'e kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Buradaki ziyaretin ardından Bakan Gül, Büyükşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Beyazgül'e görevinde başarılar dileyen Gül, "Şanlıurfa, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a başından beri büyük destek vermiştir. Biz, hükümet olarak Şanlıurfa'nın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA