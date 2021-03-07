Adalet Bakanı Gül, Samsun'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun'da eşine sokak ortasında şiddet uygulayan şüphelinin başsavcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı