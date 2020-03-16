Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia... Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır" -"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir" -"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe...

Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır" -"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir" -"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe girmiştir" -"Cezaevlerin girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır" -"Tüm kurumlarda personel,avukatlar ve dışarıdan gelenlere maske verilmektedir" -"Cezaevlerinde mektup ve kitaplar 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilmesi sağlanacaktır" -"Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır" -"Noterlik hizmetlerinde hafta sonu hizmetler yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir" -"Bakanlıklarımızın yapmış olduğu açıklamalar dışında hiçbir açıklama,belge ve bilgiye itibar edilmemesi gerekmektedir" Kaynak: İHA Haberin Videosu: Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia...