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Adalet Bakanı Gül "Reis Bey" tiyatro oyununu izledi

Adalet Bakanı Gül
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitimi devam eden hakim ve savcı adaylarıyla birlikte "Reis Bey" tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitimi devam eden hakim ve savcı adaylarıyla birlikte "Reis Bey" tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üstad Necip Fazıl'ın kaleme aldığı merhamet destanı Reis Bey'i, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitimi devam eden hakim ve savcı adaylarımızla izledik. Hepimiz için çok özel bir akşamdı." ifadesini kullandı.

Oyundan sahneler ile hakim ve savcı adaylarıyla çektirdiği fotoğrafları da paylaşan Gül, oyunu seyirciyle buluşturan yönetmen, oyuncular ve teknik ekibi kutladı.

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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