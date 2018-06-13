Adalet Bakanı Gül rehabilitasyon merkezi açılışına katıldı

GAZİANTEP - Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep 1. Sıra milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin açılışına katıldı.

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'te çalışmalarına devam eden Adalet Bakanı Gül, özel ilgiye muhtaç vatandaşlara yönelik açılan özel eğitim kurumunun açılışına katıldı. Bakan Gül, "Önemli bir kurumumuz bugün hizmete girmektedir. Bundan dolayı gururluyuz. Özellikle daha fazla ilgiye ihtiyaç duyan çocuklara eğitim vermesi sevindirici bir durum. AK Parti hükümetimiz döneminde özellikle özel eğitim kurumlarımızda hem eğitim hem de rehabilitasyon merkezlerinde başta engelli ve özel ilgiye muhtaç tüm çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik yapmış olduğumuz destekler, Türkiye'de sosyal devlet anlayışı ilkesinde çok önemli hizmetler yapılmıştır" diye konuştu.