Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Konu Meclisin takdirindedir"
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Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Konu Meclisin takdirindedir"

TBMM Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları TBMM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

05.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:36
Adalet Bakanı Gül:

TBMM

Adalet Bakanı 'ün açıklamaları TBMM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir"

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Konu Meclisin takdirindedir"
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