Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Konu Meclisin takdirindedir"
TBMM Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları TBMM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
05.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:36
TBMM
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları TBMM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir"
Kaynak: AA