Adalet Bakanı Gül: "Örtülü Bir Şekilde, Hdp'nin Bir Şekilde Belediye Meclisine Taşınmasına...

Adalet Bakanı Gül: "Örtülü Bir Şekilde, Hdp'nin Bir Şekilde Belediye Meclisine Taşınmasına...

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Adalet Bakanı Gül: "Örtülü bir şekilde, HDP'nin bir şekilde belediye meclisine taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir."

Kaynak: AA
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