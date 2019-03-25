Adalet Bakanı Gül: "Örtülü Bir Şekilde, Hdp'nin Bir Şekilde Belediye Meclisine Taşınmasına...
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Adalet Bakanı Gül: "Örtülü bir şekilde, HDP'nin bir şekilde belediye meclisine taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir."
Kaynak: AA