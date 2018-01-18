Adalet Bakanı Gül: "OHAL sadece FETÖ'ye değil, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine yönelik bir uygulama içermektedir"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bölgesel riskler bizim iç güvenliğimize yönelik tehdit risklerini arttırıyor. Bu nedenle OHAL sadece FETÖ'ye değil, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine yönelik bir uygulama içermektedir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen OHAL'in uzatılmasına ilişkin görüşmelerine katıldı ve milletvekillerini bilgilendirdi.

Bakan Gül, 2016 yılının 15 Temmuz gecesi tarihin en büyük ihanetlerden birine hem de milletin eşsiz ve destansı direnişine dünyanın tanık olduğunu belirterek, güneşi ve gündüzü gördüklerini kaydetti. Gül, "Buradan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi açık bir şekilde devletlimizin Anayasal kurumlarına ve milletimizin iradesine yine devletimizin ve milletimizin varlığına, birlik ve bütünlüğüne yönelen bir saldırıydı. Devletin kurumlarına ve milletimize yönelik alçak saldırı sonrasında gereken tedbirler alınmış, her alanda bu mücadele kararlı bir şekilde sürdürülmeye devam etmektedir. Bu mücadelenin amacı hain terör örgütünün ve diğer terör örgütlerinin kökünün kazanmasıdır. Bu amaçla yürütülen mücadele, milletimizin güvenliğini korumak, devletin bekasını sağlamak ekserini sürdürülmesi hukuk yoluyla olmuştur" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimiyle mücadele edilmesinde OHAL'in olumlu etkilerinden bahseden Gül, "15 Temmuz günü ortaya konulan kararlılık, milletimizin sergilemiş olduğu demokrasiye, vatanımıza, milletimizin yanında kararlılığı dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılmıştır. Sonrasında buna bir tiyatro diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için yapılan mücadeleye, saray rejimi, diktatör eleştirileri yapanların bu milletin iradesinden ne kadar uzak olduğunu bütün milletimiz görmektedir. Diktatör dediğiniz tankıyla, topuyla millete karşı savaş açan kişidir. Ama 15 Temmuz gecesi göstermiştir ki, tanka, F16 savaş uçaklarına karşı milleti arkasına alarak, milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımam diyen kişi diktatör değildir, milletin, demokrasinin kahramanıdır" şeklinde konuştu.

OHAL kararının FETÖ darbe girişiminin sonrasında örgütle etkin mücadele için alındığını belirten Gül, "Başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütleriyle mücadele etkin ve dinamik bir katkı sağlayan OHAL uygulaması, vatandaşlarımızın gündelik hayatını etkilemesi söz konusu olmamıştır. Aksine, ekonomimiz dahil olmak üzere bir çok meselede ülkemizin ve milletimizin lehine gelişmeler kat edilmiştir. Kriz beklentileri boşa çıkmış, 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'de büyüme istikrarı devam etmiştir. Kimsenin endişesi olmasın, ekonomik, siyasi, toplumsal olarak sapasağlamdır. Yaşanan süreçlerle ilgili kriz tacirliği yapanların elleri boş kalacaktır" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu'nda OHAL'i altıncı kez uzatma kararı aldıklarını kaydeden Gül, "OHAL Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük vesayet odağı ve hain yapısını merkeze alan mücadelenin bugün için en önemli enstrümanlarından biridir. Bu ülke için her birimiz canımız pahasına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bölgesel riskler bizim iç güvenliğimize yönelik tehdit risklerini arttırıyor. Bu nedenle OHAL sadece FETÖ'ye değil, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine yönelik bir uygulama içermektedir" dedi.

OHAL'den milletin rahatsız olmadığını belirten Gül, "Herkes biliyor ki Kurda merhamet, kuzuya zulümdür. Bu nedenle asla bir zafiyete izin vermeyeceğiz. Eğer bir zafiyete izin verilirse, canını ortaya koyan milletimize nasıl hesap veririz? 251 şehidimiz, binlerce gazimiz canını ortaya koyan milletimiz adına hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren darbeci hainleri ölmek pahasına etkisiz hale getiren Ömer Halisdemir'ler adına hesap sorulacaktır" ifadelerini kullandı.