Adalet Bakanı Gül: "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu Yaptıysak Yine Yaparız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kim Kilis'e, Gaziantep'e, Türkiye'ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız eksiksiz bir şekilde tamamdır. Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu yaptıysak yine yaparız ama asla ve asla Türk'ü, Arap'ı ve Kürt'ü ile 82 milyonu kimse tehdit edemez." dedi.

Bakan Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Gül, burada yaptığı konuşmada, sandığa giderken vatandaşların AK Parti'nin bu ülkeyi ve bu şehri nereden nereye getirdiğini çok iyi düşünerek oy vermesi gerektiğini söyledi.

AK Parti iktidarları öncesi vatandaşın eğitim, ulaşım, ekonomi ve sağlık gibi her anlamda zor günler geçirdiğini belirten Gül, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Abdulhamit Gül, memleketten başka siyasetleri olmadığını, amaçlarının şehirlerin ve evlerin huzurunun artması olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kilisli kardeşimin dükkanına, evimize, balkonumuza bomba düştüğünde ve bu bomba şehri huzursuz ettiğinde buradan Antep'e kadar arabalar doluydu. Herkes gidiyordu. O bomba düştüğünde AK Parti'li, CHP'li, MHP'li, Saadet Partili ve İYİ Partili diye ayırım yapmıyordu. Eğer şehir huzursuzsa partili partisiz bütün şehir herkes huzursuz. Eğer huzurluysa bütün şehir huzurlu. Esnaf kardeşim dükkanını kapattı şuraya buraya gitti ama Recep Tayyip Erdoğan, 'Benim milletimi tehdit eden terör saldırılarını kaynağında kurutacağım.' dedi, operasyonu başlattı. Onları inlerinde, yuvalarında terör örgütlerini orada etkisiz hale getirdi. Getirmeye de devam edeceğiz. Çukura gömdük, gömmeye de devam edeceğiz. Bizim temel yaklaşımımız, benim Kilisli, Gaziantepli kardeşime nereden hangi saldırı gelirse gelsin 'kaynağında kurutacağız' anlayışıdır. Kim Kilis'e, Gaziantep'e, Türkiye'ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız eksiksiz bir şekilde tamamdır. Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu yaptıysak yine yaparız ama asla ve asla Türk'ü, Arap'ı ve Kürt'ü ile 82 milyonu kimse tehdit edemez. İşte sınır şehri Kilis'teyiz hiçbir şekilde güneyimizde tehdit oluşturacak bir terör koridoru kimsenin oluşturmasına asla izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz."

Bakan Gül, tüm dertlerinin Kilis'i büyütmek, yüceltmek ve huzurunu artırmak olduğunu, bunu yaparken de hiç kimsenin topraklarında gözlerinin olmadığını dile getirdi.

- "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız"

Şu ana kadar yaklaşık 315 bin Suriyeli misafirin güvenli bölgelere dönüş yaptığını anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Biz Suriye'nin de toprak bütünlüğünden yanayız ama orada güvenli bir bölgenin oluşması, tekrar düzenin sağlanması için bütün diplomatik çabaları sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ülke ülke bu temasları sürdürüyor. Amacımız Suriye güvenli bir hale dönsün. Ekmeğimizi bölüştüğümüz Suriyeli misafirlerimiz de ülkelerine güvenle dönsünler. Bugüne kadar yaklaşık 315 bin Suriyeli misafirimiz evine döndü. Daha da dönecek inşallah. Oralar huzurlu, güvenli hale gelince bu misafirlik de asla unutulmayacak. Biz, bize yakışanı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz."

Bakan Gül, hükümetin alışverişi, istikrarı, ticareti geliştirmek için çalıştığını ancak muhalefet partilerinin sadece AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çabaladığını ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye için hiçbir projesi olmayan bir ittifak balonunu şişirmeye çalışıyorlar. FETÖ içeriden dışarıdan şişiriyor o balonu, ipini de Kandil'e veriyorlar ama 31 Mart'ta öyle bir AK Parti'ye destek verecek ki FETÖ'nün şişirdiği ve ipini kandile verdiği o balonu Kilis patlatacak. Türkiye patlatacak." dedi.

İstikrarın ve huzurun ne demek olduğunu en iyi Kilis ve Gazianteplilerin bildiğini belirten Gül, çünkü Suriye'de ne olup bittiğini en iyi onların gördüğünü söyledi. Gül, "İş adamı, doktor, hakim, avukat, patrondu ama huzur olmayınca, istikrar olmayınca ne hale geldiler hepimiz çok iyi biliyoruz. İstikrarın devamı, huzurun devamı her şeyin başındadır. Türkiye'nin petrolü, altını yok belki ama ondan daha kıymetli birlik ve beraberlik, kardeşlik ve istikrar var. Bunların teminatı da Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir. AK Parti'nin gücü milletimizin kendisidir." diye konuştu.

Bakan Gül, kendilerinin, bazıları gibi sırtını karanlık odaklara ve terör örgütlerine değil sahabe şehri, ensar şehri ve kardeşlik şehri Kilis'e dayadıklarını belirterek, AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut'a destek istedi.

Gül, daha sonra AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA