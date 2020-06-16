Adalet Bakanı Gül: "(Metin Topuz kararı) Türk yargısına kimsenin parmak sallamasına izin vermeyiz"
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Adalet Bakanı Gül: "(Metin Topuz kararı) Türk yargısına kimsenin parmak sallamasına izin vermeyiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 274'ünün tamamlandığını, 15'inde yargılamaların sürdüğünü bildirdi.

16.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:13

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 274'ünün tamamlandığını, 15'inde yargılamaların sürdüğünü bildirdi.

Gül, darbe girişimi davaları ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bazı darbe girişimi davalarına devam edildiğini aktaran Gül, Türk yargısının 15 Temmuz 2016'dan itibaren hukuk kapsamında mücadele ettiğini belirtti. Bakan Gül, "289 darbe girişimi davasından 274'ünde karar verildi, 15 dava devam etmekte." bilgisini paylaştı.

FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyasında delil eksikliği bulunmadığını dile getiren Gül, sürecin yakından takip edildiğini anlattı.

"Açıklamaları şiddetle reddediyoruz"

ABD makamlarının, İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştirdiğini hatırlatan Gül, söz konusu açıklamaların kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bağımsız Türk yargısının dosyadaki delillere göre karar verdiğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Bir dosyadan, delilden bahsediyorlarsa ABD makamlarına, 7 iade dosyamızın bulunduğu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyaya bakmalarını, oradaki delilleri incelemelerini tavsiye ederim. Türk yargısına kimsenin, hiçbir kurumun söz söylemesine, bağımsız mahkemeye parmak sallamasına izin vermeyiz, bunu da kabul etmeyiz. Bu tür açıklamaları şiddetle reddediyoruz."

Adalet Bakanı Gül: '(Metin Topuz kararı) Türk yargısına kimsenin parmak sallamasına izin vermeyiz'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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