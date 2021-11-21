Adalet Bakanı Gül, merhum şair ve yazar Sezai Karakoç'un mezarı başında dua etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un kabrini ziyaret etti.

Bakan Abdulhamit Gül,16 Kasım'da yaşamını yitiren Sezai Karakoç'un Şehzadebaşı Camisi haziresine bulunan mezarı başında Dua okudu.

Bakan Gül'e ziyareti sırasında Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da eşlik etti.