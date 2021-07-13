Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği Ankara Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği Ankara Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği Ankara Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Medeniyet davası idealinin eğer daha da ileriye ulaşmasını istiyorsak, nereden geldiğimizi unutmayacağız. Hangi idealin peşinde olduğumuzu unutmayacağız. Bir şeyler yapmak için geldiğimizi unutmadan yolumuza devam etmemiz lazım." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Medeniyet davası idealinin eğer daha da ileriye ulaşmasını istiyorsak, nereden geldiğimizi unutmayacağız. Hangi idealin peşinde olduğumuzu unutmayacağız. Bir şeyler yapmak için geldiğimizi unutmadan yolumuza devam etmemiz lazım." dedi.

Bakan Gül, Kızılay'da bulunan Medeniyet Derneğinin Ankara Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından konuşma yapan Gül, medeniyet iddiası taşıyan bir sivil toplum kuruluşunun Ankara'da şube açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gül, "Sivil toplum kuruluşu ne kadar özgür, bağımsız olursa ve bu konuda önerileriyle yapılması gerekenleri büyük bir özgüvenle yaparsa o derece ülkemizde sivil toplum gelişir. Medeniyet Derneğinin de bu anlamda önemli katkılar sunacağını bekliyorum." dedi.

"Neyi kaybettiğini hatırla, nereden geldiğini de unutma" sözünü anımsatan Gül, Diyarbakır'ın, Edirne'nin, Trabzon'un en ücra köşesindeki vatandaşların idealleri ve iddialarının bizleri bu günlere getirdiğini ifade etti.

"Hep beraber daha ileriye taşıyacağız"

Gül, "Medeniyet davası idealinin eğer daha da ileriye ulaşmasını istiyorsak, nereden geldiğimizi unutmayacağız. Hangi idealin peşinde olduğumuzu unutmayacağız. Bir şeyler yapmak için geldiğimizi unutmadan yolumuza devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Medeniyet tasavvurunu gerek Türkiye'de gerek de küresel düzlemde kötülükleri önlemek, adaletsizlikleri sona erdirmek olarak niteleyen Gül, derneğin çalışmalarının da gençlerin medeniyet duyarlılığını arttıracağına inandığını ifade etti.

Açılışın hayırlı olmasını dileyen Gül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde medeniyetimizin tahayyül ettiği, hayallerini kurduğu birçok hayal gerçek oldu. Ayasofya onlardan biridir. Daha sayamayacağımız nice adımlar." dedi.

Dünyada küresel bir adaletsizlik olduğuna değinen Gül, "Bu adaletsizliği sona erdirecek bir medeniyeti hatırlatan anlayışı, hep beraber daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Açılışın ardından çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Gül, esnaf ziyaretinde bulundu, kitapçıdan kitap satın aldı.

Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği Ankara Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği Ankara Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği Ankara Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği Ankara Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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