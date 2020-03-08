Adalet Bakanı Gül, Mardin Valiliğini ziyaret etti
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Adalet Bakanı Gül, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

08.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:34
Adalet Bakanı Gül, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

AK Parti Artuklu İlçe Kongresinin ardından Gül, beraberinde AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Mardin Adliyesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Gül, burada gençlerle türkü söyledi, tenis oynadı.

Kaynak: AA

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Manşet

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