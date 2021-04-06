Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü
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Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichikj ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichikj ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı adli ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, son dönemde yapılan hukuk ve insan hakları reformlarına değinen Bakan Gül, FETÖ ile mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin terörle mücadelede iş birliğine verdiği öneme vurgu yaptı.

Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichikj de Türkiye'nin her alanda terörle mücadelesine destek verdiklerini ve iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Marichikj, ülkesindeki adli sisteme ilişkin gelişmeleri aktararak, yargıda dijitalleşmeye yönelik Türkiye'de atılan adımları yakından takip ettiklerini aktardı.

Adalet Bakanı Gül de gerek dijitalleşme gerekse hakim savcı eğitimlerinde, Kuzey Makedonya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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