Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti

29.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:00

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'la görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'la görüştü.

Bakanlıktaki kabulde, adli iş birliği konuları ele alındı, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat, görüşmede bireysel başvuruda önemli bir yol kateden Türk yargı sistemini yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye'de hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması konusunda da olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade eden Murat, Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasının Balkan devletlerinin de güçlü olmasını sağlayacağını vurguladı.

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Selçuk Özdağ Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:00:48. #1.14#
title