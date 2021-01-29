Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'la görüştü.

Bakanlıktaki kabulde, adli iş birliği konuları ele alındı, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat, görüşmede bireysel başvuruda önemli bir yol kateden Türk yargı sistemini yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye'de hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması konusunda da olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade eden Murat, Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasının Balkan devletlerinin de güçlü olmasını sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç