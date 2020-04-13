Adalet Bakanı Gül: "Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koordinasyon toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koordinasyon toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)

Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Hayatı eve sığdırmak için gayret içerisindeyiz. ama bu durumu hukukun dışına çıkmak için kullanmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz"

"Ülkemizde kesintisiz işleyen bir hukuk sistemi mevcuttur. İlk günden beri dediğimiz gibi adaletin izolasyonu olmaz"

Kaynak: AA