Adalet Bakanı Gül: "(Koronavirüs tedbirleri) Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde...
Adalet Bakanı Gül: "(Koronavirüs tedbirleri) Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95'in üzerinde azaldı.
31.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:36
Adalet Bakanı Gül: " (Koronavirüs tedbirleri) Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95'in üzerinde azaldı."
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Kaynak: AA