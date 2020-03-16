Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir...
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
16.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:22
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
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Kaynak: AA