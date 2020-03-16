Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir... Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. Kaynak: AA