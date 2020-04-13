Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması
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Abdülhamit Gül, Güncel

Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sayesinde kapalı cezaevlerinde pozitif vaka bulunmadığını ancak 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 3 hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sayesinde kapalı cezaevlerinde pozitif vaka bulunmadığını ancak 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 3 hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı.

Türkiye'nin, sağlık altyapısı, hastane kapasitesi, teçhizatı ve özverili sağlık çalışanlarıyla bu süreci en az kayıpla atabilecek güce ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Gül, üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Adalet teşkilatının tedbirlere uyduğunu, önlemlerin süratle hayata geçirildiğini belirten Gül, yargı ve icra işlerinde tüm süreleri durduran kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini, vatandaşın rutin bir adli iş için adliyelere gitme gereğinin 30 Nisan'a kadar kaldırıldığını hatırlattı.

Adliyelerde insan sirkülasyonun yüzde 95, noterliklerde ise yüzde 80 azaldığını ifade eden Gül, vatandaşların noterlik işlemlerini "e-başvuru" yöntemiyle randevu alarak yaptırabileceğini aktardı.

Gül, koronavirüs salgın riskinin ilk gününden itibaren adliyelerde, cezaevlerinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda cezaevlerindeki görüş, nakil ve izinlerin ertelendiğini anımsatan Gül, son alınan kararla bu tedbirlerin sürelerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını belirtti.

Önlemlerle amacın, cezaevindeki risk durumunu azaltmak, sıfıra indirmek olduğuna dikkati çeken Bakan Gül, "Gerek hastane işlemleri gerekse farklı sebeplerle birtakım gelişmelerin yaşandığı gerçektir." ifadesini kullandı.

Bilim Kurulunun önerisiyle cezaevlerindeki tüm personelin vardiya bitiminde evlerine gitmediği, belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulduğunu anlatan Gül, bu uygulamanın iki haftadır sürdüğünü bildirdi. Gül, bu öneriye uyan cezaevi personeline de teşekkür etti.

Alınan tedbirler kaldırıldıktan sonra tutuklu ve hükümlülere ilave izin ve görüş hakkı verileceğini dile getiren Gül, önlemlerin tamamının personel ile tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumaya yönelik olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerindeki işyurdu müdürlüklerine bağlı atölyelerde son bir ayda 2 milyon 260 bin maske, 532 bin tulum üretildiğini, kolonya ve el dezenfektan üretiminin yapıldığını aktardı.

Açık cezaevinde 17 pozitif vaka

Bakan Gül, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların can sağlığının devlete emanet olduğunu belirterek, "Onların salgından etkilenmemesi için alınan ve personelimizin özveriyle uyguladığı tüm tedbirler sayesinde, ilk günden bugüne kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif bir vaka görülmemiştir." dedi.

Açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberi aldıklarını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. Bunlardan 3'ü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızla sıkı bir koordinasyonla hastanelerde tedavileri devam eden hükümlülerin sağlık durumlarını, başsavcılıklarımız, cezaevi savcılarımız, cezaevi yönetimlerimiz anbean takip etmektedirler. Bu süreci büyük bir şeffaflıkla götürerek, sağlıklarını en başa alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 70 binden fazla hükümlünün bulunduğu açık ceza infaz kurumlarında aldığımız tedbirlerle vaka sayısını uzun süre sıfırda tutabildik. Şu gün itibarıyla da kontrol edilebilir bir seviyededir."

Tedbirleri süratle almak ve bunlara uymak konusunda gösterdikleri büyük titizliğe rağmen adalet teşkilatında da pozitif vakalar bulunduğunu bildiren Bakan Gül, bugüne kadar, 14 hakim ve Cumhuriyet savcısı, 32 adliye personeli, 79 ceza infaz kurumu personeli ve 34 Adli Tıp personelinin testlerinin de pozitif çıktığını kaydetti. Gül, "Tesellimiz yoğun bakımda olmamaları, sağlıklarının iyi olmasıdır. İzolasyon altında tedavi ve iyileşme süreçleri devam etmektedir." diye konuştu.

"Mağduriyeti veya şikayeti olan vatandaşımız için adliyenin kapısı daima açık"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insanlık tarihine geçecek bu olağandışı dönemde dahi adaletin milletin huzuru için aralıksız çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yargı çalışanlarına, tüm yargı mensuplarına, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Bakan Gül, "Hayatı eve sığdırmak için gayret içindeyiz ama bu durumu hukukun dışına çıkmak için kullanmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizde kesintisiz işleyen bir hukuk sistemi mevcuttur. Adaletin izolasyonu olmaz, durma duraklama olmaz. Bir mağduriyeti veya şikayeti olan vatandaşımız için adliyenin kapısı daima açıktır." dedi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki döneme özgü suçlarla ilgili toplumun huzurunu korumak için büyük gayret sarf ettiğini dile getiren Gül, bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca son bir ayda 71 ilde toplam 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Gül, koronavirüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranışlarla ilgili 8, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 207 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişi hakkında adli soruşturma açıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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