Adalet Bakanı Gül: "Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık.

Adalet Bakanı Gül: "Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA