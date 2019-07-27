Adalet Bakanı Gül: "Kongre süreçlerimizin partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

Adalet Bakanı Gül: "Kongre süreçlerimizin partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kongre süreçlerimizin partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" - GAZİANTEP.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kongre süreçlerimizin partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" - GAZİANTEP

Kaynak: AA
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