Adalet Bakanı Gül: "Kongre süreçlerimizin partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kongre süreçlerimizin partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" - GAZİANTEP.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kongre süreçlerimizin partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" - GAZİANTEP
Kaynak: AA
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