Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

KOCAELİ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ülkenin dirliğini ve birliğini muhafaza etmeye devam edeceklerini belirterek, "84 milyonun kardeşliğini sürdüreceğiz; birliğini, beraberliğini, huzurunu koruyacağız. Türkiye'yi her alanda daha da geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'deki vatandaşlarımızın ekmeğini büyüteceğiz. Özgürlüğünü artıracağız." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Gül, yaptığı konuşmada, AK Parti davasının en büyük gücünün, milletin rızasını kazanmak olduğunu söyledi.

AK Parti ile birlikte 84 milyonu kucaklayan, 84 milyonu birinci sınıf vatandaş olarak gören bir siyaset anlayışının hakim olduğuna işaret eden Gül, "Milletimize tepeden bakan, milletimizin sorunlarını halının altına süpüren anlayış eskide kalmıştır. AK Parti milletin derdiyle dertlenmiştir. Hangi görüşten, mezhepten, düşünceden etnik kökenden olursa olsun, bu ülkenin bütün vatandaşlarını birinci sınıf, eşit gören anlayışı 19 yıldır sürdürdük, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gül, AK Parti'nin çözülmez denilen sorunları çözdüğüne vurgulayarak, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirildiğini anlattı.

Mevcut sorunları da çözecek partinin, AK Parti olduğunu dile getiren Gül, "Bütün sorunlar çözüldü, her sorun halloldu elbette diyemeyiz. Çözülmesi gereken sorunlar var. Milletimizin bu anlamda yaşadığı her türlü sıkıntıyı da biliyoruz. Bu sıkıntıları çözecek tek parti AK Parti'dir ve lideri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz siyaseti halk için yapıyoruz, halkın sorunlarını çözmek için yapıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere vatandaşlarımızın tüm meseleleriyle ilgili inşallah sorunları da çözecek olan AK Parti'dir. Cumhur İttifakı bu anlamda sorunları çözerek yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yeni Kocaeli adliye binası projesine değinen Gül, bunun 2022 yılında yatırım programına girmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Gül, mevcut Kocaeli Adliyesi binasının 10 katı büyüklüğündeki 210 bin metrekarelik bir yapıyı kente kazandıracaklarını kaydetti.

Gül, AK Parti'nin reformcu ve değişimci bir parti olduğunu, insanların beklentilerini ve ihtiyaçlarını ıskalamayan bir parti olduğuna işaret ederek, her alanda reformları kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini anlattı.

Geçen hafta ihtisas mahkemelerini kurduklarını anımsatan Gül, finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, vergi suçları mahkemeleri, vergi suçları mahkemeleri gibi ihtisaslaşmaya yönelik çok önemli adımlar attıklarını vurguladı.

İhtisaslaşmaya yönelik önemli adımlar attıklarını ve vatandaşlara dokunan tüm çalışmaları yapacaklarının altını çizen Gül, "Daha önce yargısal aktivizimle siyaset yerine kendi düşüncelerini anayasa yerine kendi ideolojilerini dayatan yargıdan artık güven veren yargıya doğru adım adım ilerliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. İnanıyoruz ki 2023'te artık güven veren bir yargıya doğru tüm vatandaşlarımızın yakından hissettiği bir neticeyi hep birlikte inşallah gerçekleştirmiş oluruz." dedi.

Gül, 5. Yargı Paketine değinerek, özellikle 1932'ten bu yana devam eden çocukların icra yoluyla teslimine son verdiklerini, insan odaklı çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

"Türkiye'nin güçlü ve emin adımlarla geleceğe yürümesinden rahatsız olanlar var"

Türkiye'nin güçlü ve emin adımlarla geleceğe yürümesinden rahatsız olanların bulunduğuna dikkati çeken Gül, "Bu rahatsızlıklarını, belli polemiklerle belli söylemlerle yapıyorlar. Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir proje, 'Türkiye'yi nereye götüreceğiz, nereden alıp nereye taşıyacağız?' diye hiçbir vizyon yok. Tek vizyonları, tek vaatleri; Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Peki ne vadediyorsunuz? Hiçbir şey. Ülke ne olursa olsun. Tayyip Erdoğan nefreti, Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka projesi, vizyonu olmayan bu anlayışa milletimiz hiçbir zaman asla ama asla destek vermeyecektir. Türkiye'nin 19 yıllık başarıları, Türkiye'de yapılan hizmetler ortadadır. Milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Mavi Vatan demeye devam edeceğiz. Yine terör örgütlerine göz açtırmamaya, ülkemizin dirliğini, birliğini muhafaza etmeye devam edeceğiz. 84 milyonun kardeşliğini sürdüreceğiz; birliğini, beraberliğini, huzurunu koruyacağız. Türkiye'yi her alanda daha da geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'deki vatandaşlarımızın ekmeğini büyüteceğiz. Özgürlüğünü artıracağız." ifadelerini kullandı.

Gül, tüm bunları milletin desteğiyle yapacaklarını vurgulayarak, "2023'te diğerleri senaryolarını, bu anlamda projelerini yapadursunlar, 2023'te milletimizin adayı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan yine cumhurbaşkanı olarak seçilecek ve milletimiz, 'Durmak yok yola devam.' diyecektir." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve partililerin katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet