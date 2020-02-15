: Adalet Bakanı Gül, KKTC'de ziyaretlerde bulundu

15.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:20

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a eşlik etmek için KKTC'de bulunan Gül, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Gül, ilk olarak 2001'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Demokrat Parti eski milletvekili Ahmet Elbasan'ın eşi Zehra Elbasan ve çocuklarını, daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından müze haline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu evi ziyaret etti.

Lefkoşa'daki Selimiye Camisi'ni de giden Gül, burada esnafla sohbet etti.

Öte yandan Bakan Gül, bu sabah kapalı Maraş'ta yapılan "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya da katıldı.

Kaynak: AA

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