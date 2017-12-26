Adalet Bakanı Gül, Khk ile Yapılan "Tek Tip Kıyafet" Düzenlemesine İlişkin, "Kapsamı Duruşmalarla...

Adalet Bakanı Gül, KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin, "Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama." dedi.