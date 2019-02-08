Adalet Bakanı Gül: (Kartal'da Çöken Bina) "Olay Anından İtibaren Soruşturma Başlatılmıştır.

Adalet Bakanı Gül: (Kartal'da çöken bina) "Olay anından itibaren soruşturma başlatılmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hiçbir şekilde enkaz bu işin üstünü örtmeyecektir"

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ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Olay anından itibaren soruşturma başlatılmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hiçbir şekilde enkaz bu işin üstünü örtmeyecektir. Kim sorumluysa, ihmali olan varsa bunlar soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır" dedi.

Kaynak: İHA