Adalet Bakanı Gül: Kadına şiddeti önleyici ne gerekiyorsa yaparız

Adalet Bakanı Gül: Kadına şiddeti önleyici ne gerekiyorsa yaparız

Erdoğan'ın idam açıklamaları sonrası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız." ifadelerini kullandı

29.08.2019 12:16
Adalet Bakanı Gül: Kadına şiddeti önleyici ne gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut cinayetinin ardından idamdan yana tavrını bir kez daha ortaya koyarak Rusya ziyaretinden dönüş sırasında gazetecilere "benim gönlüm idamdan yana, parlamentodan çıksın ben onaylarım" dedi.


Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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