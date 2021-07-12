Adalet Bakanı Gül: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanı Gül: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum"

Adalet Bakanı Gül: 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum'
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'daki Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadığını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'daki Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadığını bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Gece kulübünden saçlarından sürükleyerek çıkardıkları kadını tekme tokat dövdüler
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Gece kulübünden saçlarından sürükleyerek çıkardıkları kadını tekme tokat dövdüler
Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri çöpten çıktı iddiası
Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri çöpten çıktı iddiası
OSMANLI ARŞİVİNİN KAYIP BELGELERİ ÇÖPTEN ÇIKTI İDDİASI
OSMANLI ARŞİVİNİN KAYIP BELGELERİ ÇÖPTEN ÇIKTI İDDİASI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Kartal Tibet Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adalet Bakanı Gül: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 13:32:25. #1.14#

title