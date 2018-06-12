Adalet Bakanı Gül Kadem'i Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep Temsilciliğini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle sahur yaptı.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümetin, kadın ve aile ile ilgili yaptığı düzenlemelerin görüşüldüğü etkinlikte, aile, gençlik gibi konular hakkında bilgi alış verişi yapıldı.

Gül, AK Parti Hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına verdiği öneme dikkat çekerek, kadınların, toplumun geleceği ve medeniyetin inşasındaki önemine değindi.

Bakan Gül, KADEM Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan'dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alarak, başarı diledi.

Doğan'da yaptıkları projelere değinerek, her geçen gün büyüyen bir aile olduklarını kaydetti.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Sekreteri Deniz Köken, Sosyal İşler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Halkla İlişkiler Daire Başkanı Fatih Ermeydan ve Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp da katıldı.

Gecenin sonunda KADEM İl Temsilciliği, dernek üyeleri Hattat Filiz Atalan'ın hazırladığı Ayetel Kürsi yazılı hat eserini Bakan Gül'e takdim etti.