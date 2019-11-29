Adalet Bakanı Gül: "İzmir'de o eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır"

29.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:49

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi bir ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılmasını değerlendiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Gaziemir'deki yaşanan hadise hiçbirimizin kabul edemeyeceği eylemdir ve bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Çünkü Türkiye 82 milyon kardeştir o ev hepimizin evidir" dedi.



Erzurum'a bölgedeki adalet hizmetlerini değerlendirmek adına Bölge Değerlendirme Toplantısı için gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Adliyesi ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi bir ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazısı yazılmasını değerlendiren Gül, yaşanan hadiseyi şiddetle kınadığını ifade ederek, "Önceki gün İzmir Gaziemir'deki yaşanan hadise hiçbirimizin kabul edemeyeceği eylemdir ve bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz. 26 Kasım tarihi itibariyle de derhal İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir. Emniyet güçlerimiz de bu tespiti yaptığında elbette hukuk gereken cezayı verecektir. Şu bir gerçek bu ülke Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle hep birlikte kardeştir. Hiçbir evimizin huzurunu hiç kimse bozamaz. Hiçbir kimse mezhebinden, inancından, düşüncesinden ve yaşam tarzından dolayı başka bir muameleye tabi tutulamaz. Türkiye bir hukuk devletidir bu tür fillere karşı gereken en ağır şekilde karşılığını bulacaktır. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Çünkü Türkiye 82 milyon kardeştir o ev hepimizin evidir. O evin içinde Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, zengini, fakiri fark etmez hepimizin hukuku hukuk devletine bağlıdır. Elbette huzura kastetmek isteyenler var. Ama ne olduysa bu olayın ortaya çıkması için çalışmalar devam etmektedir. Hiçbir zaman kardeşliğimizi bozdurmayacağız. Hukuk devleti de bu tür vatandaşlara eşit olan vatandaşlara asla ayrımcılığa izin vermeyecektir. Dolayısıyla bu tür eylemleri ve provokasyonları kınadığımı söylemek isterim" dedi.



Yeni yargı paketini de değerlendiren Gül, yargı paketlerinden birincisinin teveccühle karşılandığını yargı paketlerinin devamının geleceğini belirterek, "Erzurum İstinaf Merkezi olarak yargısal hizmet vermeye başlayan illerimizden birisi. Bölgede ki adalet hizmetlerini değerlendirmek adına Bölge Değerlendirme Toplantısı için buradayız. Yargı Paketlerimizden birincisi kanunlaştı. Milletimizin büyük beğenisiyle kanunlaşan bu yargı paketi artık uygulama aşamasında. Büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz elbette bu paketler devam edecek. Milletimizin sorunlarını çöze çöze hem yargıya güvenin arttığı hem de adalet hizmetlerinin etkinleştiği süreci hep birlikte yaşayacağız. Yargı paketimizde hukuka uygun düzenlemeler söz konusu ancak basın ilanları ile alakalı herhangi bir düzenleme olacağı söz konusu değil. Yargı paketimizde böyle bir düzenleme bulunmuyor. Dolaysıyla gazetelerin ve medyanın desteklenmesi için hür yayın yapabilmeleri için bu anlamda desteğin sürmesi için ilanlarla ilgili herhangi bir sona erdirme söz konu değil" açıklamalarında bulundu.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarının ardından Palandöken dağında bir otelde yapılan Bölge Toplantısına katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA