Adalet Bakanı Gül: "İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"nda konuştu.
15.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:19
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA