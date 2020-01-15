Adalet Bakanı Gül: "İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır"
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Adalet Bakanı Gül: "İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"nda konuştu.

15.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:19
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı 'ün kürsüye çıkması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adalet Bakanı Gül: "İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır"
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