Adalet Bakanı Gül, IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumuna katıldı
Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün programı izlemesi Toplu fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.
13.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:04
Programın yapıldığı salon ve katılımcılar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün programı izlemesi
Toplu fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.
Kaynak: AA