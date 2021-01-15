Adalet Bakanı Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'ı ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti.
Bakan Gül, resmi twitter hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaretini ve adliyede birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaştı.
Gül, paylaşımında, "İstanbul Başsavcılığı görevine başlayan Şaban Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Şaban Yılmaz, 28 Aralık 2020'de görevine başlamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar