Adalet Bakanı Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'ı ziyaret etti
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Adalet Bakanı Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'ı ziyaret etti

15.01.2021 17:42 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:06
Adalet Bakanı Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti.

Bakan Gül, resmi twitter hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaretini ve adliyede birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaştı.

Gül, paylaşımında, "İstanbul Başsavcılığı görevine başlayan Şaban Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Şaban Yılmaz, 28 Aralık 2020'de görevine başlamıştı.

Adalet Bakanı Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'ı ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'ı ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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