Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, insanları haklarıyla yaşatma başarısıyla dünyaya örnek olmaktadır"
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Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, insanları haklarıyla yaşatma başarısıyla dünyaya örnek olmaktadır"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturum Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturumunda konuştu.

İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturumunda konuştu. (3)

Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye, insanları haklarıyla yaşatma başarısıyla dünyaya örnek olmaktadır'
Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye, insanları haklarıyla yaşatma başarısıyla dünyaya örnek olmaktadır'
Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye, insanları haklarıyla yaşatma başarısıyla dünyaya örnek olmaktadır'
Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye, insanları haklarıyla yaşatma başarısıyla dünyaya örnek olmaktadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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