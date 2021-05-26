Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, insanları haklarıyla yaşatma başarısıyla dünyaya örnek olmaktadır"
İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturum Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturumunda konuştu.
İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturum
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturumunda konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç