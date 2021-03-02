Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

02.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:26
Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve planda emeği geçenlere teşekkür etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve planda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan, doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel görevi bu hakları korumak ve geliştirmektir. İnsan Hakları Eylem Planı'nın bu anlayışla hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve planda emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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