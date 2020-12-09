Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi...
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Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi...

09.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:46
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz.

Adalet Bakanı Gül: " (İnsan Hakları Eylem Planı) Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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