Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi...

Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz.