Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (4) Adalet Bakanı Gül: (TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi) Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir." Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek." Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum." Kaynak: AA