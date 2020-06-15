Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar...
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Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

15.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:11

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (4)

Adalet Bakanı Gül: (TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi) Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir."

Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek."

Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum."

Adalet Bakanı Gül: '(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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