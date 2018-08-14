Adalet Bakanı Gül: "Hukuk Güvenliğinden Asla Taviz Vermeyeceğiz"
- Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda konuşma yaptı.
- Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda konuşma yaptı. (2)