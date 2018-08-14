Adalet Bakanı Gül: "Hukuk Güvenliğinden Asla Taviz Vermeyeceğiz"

- Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda konuşma yaptı. (2)