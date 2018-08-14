Adalet Bakanı Gül: "Hukuk Güvenliğinden Asla Taviz Vermeyeceğiz"

Adalet Bakanı Gül: "Hukuk Güvenliğinden Asla Taviz Vermeyeceğiz"

- Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda konuşma yaptı.

- Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda konuşma yaptı. (2)

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