Adalet Bakanı Gül: "HSK da konu hakkında inceleme başlattı"
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Adalet Bakanı Gül: "HSK da konu hakkında inceleme başlattı"

Adalet Bakanı Gül: 'HSK da konu hakkında inceleme başlattı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki çocuk istismarı davasıyla ilgili, "HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki çocuk istismarı davasıyla ilgili, "HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" ifadelerine verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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